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Глава МИД Германии: поставки оружия не помогут завершить войну на Донбассе

Вторник, 1 июня 2021, 16:46

Германия во вторник отклонила призывы к поставкам оружия Киеву после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал Берлин поддержать Украину штурмовыми винтовками, радиооборудованием и бронетехникой.

Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед видеоконференцией со своими коллегами из НАТО, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Я убежден, что конфликт (на востоке Украины) может быть решен только политическими средствами", - сказал Маас.

"Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут", - добавил он.

Президент Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что хочет, чтобы Германия поддержала Украину поставками оружия.

По его словам, Украине нужны ракетные катера, патрульные катера, штурмовые винтовки, радиооборудования и бронированная военная техника.

"Габек это понимает", - сказал Зеленский, имея в виду заявление сопредседателя "Зеленых" Роберта Габека, выступавшего за поставку в страну оборонительного вооружения после визита в Украину.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, комментируя высказывания Габека, заявил, что ФРГ остается верна принципу запрета на поставки вооружения в регионы, где ведется война.

Темы: ГерманияДонбасс


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