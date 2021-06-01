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Минобороны создало новый боеприпас повышенной дальности к "Градам"

Вторник, 1 июня 2021, 17:23

Министерство обороны с предприятиями ОПК создали новый боеприпас повышенной дальности к реактивной системе залпового огня "Град" - 122-мм реактивный снаряд "Тайфун-1".

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "В тесной кооперации предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса, в частности, ГП "КБ "Южное", Павлоградского механического завода, ГП "ПО "Южный машиностроительный завод", ГП "НПО" Павлоградский химический завод", ГП "НПК "Фотоприбор" , ГП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" и других исполнителей создан новый отечественный боеприпас повышенной дальности 122-мм реактивный снаряд "Тайфун-1" до РСЗО "Град".

Детали: Отмечается, что на днях прошли успешные испытания реактивных снарядов калибра 122-мм "Тайфун-1" к РСЗО "Град".

Во время испытания военные подтвердили среднюю дальность стрельбы и кучность попадания.

Испытательные образцы вооружения разработало ГП "КБ "Южное" имени М.К. Янгеля".

Украинская правда
Темы: МиноборонывойнаоружиеВооруженные силы


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