Строительный кран с крановщиком в кабине упал в Черновцах

В Черновцах на улице Эрлиха, 6 на строительстве многоэтажки упал башенный кран. В результате травмировался 54-летний крановщик, его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Источник: "Суспильне", сайт полиции области

Детали: Травмированный мужчина находится в реанимации. Он поступил в больницу примерно в 9:00 вторника.

Заведующий отделением Игорь Костов рассказал, что крановщик упал примерно с 35-40 метровой высоты. Он находился в кабине крана.

У мужчины множественные переломы скелета, ушиб сердца и легких, расхождение тазового кольца. Пациент имеет признаки болевого и травматического шока, он находится в сознании. Сейчас его обследуют на предмет, есть ли разрывы внутренних органов.

Строительство, на котором травмировался крановщик, ведется уже более года, его генподрядчиком является компания "Черновицкий гравийно-песчаный карьер". Однако работы проводил субподрядчик, с которым заключили соглашение. По словам директора компании Александра Дорошенко, сейчас проводится служебное расследование, чтобы понять, не работники ли субподрядчика, в том числе сам крановщик, нарушили должностные инструкции.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Черновицкого районного управления полиции. Сейчас правоохранители собирают необходимую информацию для отработки версий несчастного случая.