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ЕС готовит санкции против "Белавиа" и чиновников авиаслужб Беларуси - СМИ

Вторник, 1 июня 2021, 18:13

Европейский союз готовит санкции в отношении национальной авиакомпании Беларуси и около десятка высших должностных лиц белорусской авиации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Ожидается, что в список войдут высокопоставленные чиновники министерств обороны и транспорта Беларуси, военные из ВВС, высокопоставленный чиновник минского аэропорта и высокопоставленный чиновник гражданской авиации.

В черный список и запрет на ведение бизнеса с ЕС попадает еще одно государственное предприятие из авиационного сектора.

Предлагаемые замораживание активов и запреты на поездки являются частью пакета новых санкций в отношении Беларуси со стороны стран ЕС из-за вынужденной посадки самолета самолет Ryanair в Минске и ареста журналиста Романа Протасевича и его подруги.

Послы ЕС уже в пятницу могут предварительно одобрить запрет на полеты и посадку на территории ЕС белорусским авиакомпанияи, что позволит министрам ЕС официально утвердить решение позднее в этом месяце.

Правительства ЕС готовят секторальные санкции, которые могут затронуть продажи облигаций, нефтяной сектор и калийные удобрения.

По словам дипломатов, до введения таких экономических санкций блок, как ожидается, к 21 июня, когда встретятся министры иностранных дел ЕС, согласует меньший санкционный список в отношении физических и двух юридических лиц в качестве быстрого промежуточного ответа.

"Все государства ЕС согласны с таким подходом", - сказал один дипломат. Второй дипломат сказал, что это будет "четким сигналом для Лукашенко, что его действия опасны и неприемлемы".

Ранее сообщалось, что Европейский Союз намерен принять четвертый пакет санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в июне.

Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но должны быть готовы до августа.

Темы: БеларусьсанкцииавиаЕС


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