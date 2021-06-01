В Словакии началась онлайн-регистрация для вакцинации "Спутником V"

В Словакии началась онлайн-регистрация для жителей, которые хотят сделать прививку российской вакциной "Спутник V", не зарегистрированной в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

По словам министра здравоохранения Владимира Легварского, вакцинация российским препаратом начнется с 7 июня.

Уже сейчас можно подать заявку на прививку российской вакциной на сайте vakcinacia.nczisk.sk. На сайте люди могут выбрать, какую вакцину они хотят получить: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca или "Спутник V".

На данный момент в Словакии есть 200 000 доз российской вакцины, то есть 100 000 единиц для первой дозы и 100 000 для второй дозы.

Министр считает, что этой поставки будет достаточно. По его оценкам, "Спутник V" интересует 80 000 человек.

Напомним, правительство Словакии одобрило использование российской вакцины "Спутник V" в стране в конце мая.

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством российской вакцины "Спутник V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер.

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