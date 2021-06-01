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Зеркаль рассказала о возможном после Украины в ЕС и задержке с его назначением

Вторник, 1 июня 2021, 20:16

Бывшая заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассказала, что вероятным послом Украины в ЕС может стать экс-посол в Нидерландах Всеволод Ченцов, однако указ о его назначении задерживается.

Об этом Зеркаль рассказала в видеоинтервью "Европейской правде".

"Очень жаль, что у нас еще нет посла в Европейском Союзе. Мы все надеялись, что Всеволод Ченцов станет послом в Европейском Союзе и сможет балансировать это направление, но сейчас уже два месяца как задержка указа (о назначении - Ред.) несмотря на наличие агремана", - отметила бывшая заместитель главы МИД.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил главу представительства Украины при Европейском Союзе Николая Точицкого 6 апреля. Точицкий занимал должность главы представительства в ЕС с 2016 года, совмещая ее с должностью посла в Бельгии и Люксембурге.

В тот же день Зеленский уволил посла в Нидерландах Всеволода Ченцова. Он был назначен послом в Нидерландах в марте 2017 года.

Смотрите полное видеоинтервью Елены Зеркаль на YouTube-канале "Европейской правды": Зеркаль о США, газе, российских деньгах, Северном потоке-2 и украинских властях.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕС
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