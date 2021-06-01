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Операция с самолетом Ryanair имеет признаки причастности спецслужб РФ - Данилов

Вторник, 1 июня 2021, 23:48
Операция с самолетом Ryanair имеет признаки причастности спецслужб РФ - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что ситуация с принудительной посадкой в ​​Минске самолета авиакомпании Ryanair имеет все признаки операции спецслужб России.

Источник: СНБО в Facebook

Дословно: "События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира", – сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что захват самолета Ryanair в Беларуси "имеет все признаки операции российских спецслужб".

Детали: Соответствующее заявление Данилов сделал во время встречи с Главным советником Президента Литовской Республики по вопросам национальной безопасности Дариусом Кулешюсом.

Там стороны обсудили ситуацию в регионе, в том числе и обострение опасности на фоне военных учений России.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.

Украинская правда
Темы: авиаБеларусьДанилов
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