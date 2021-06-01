Операция с самолетом Ryanair имеет признаки причастности спецслужб РФ - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что ситуация с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair имеет все признаки операции спецслужб России.
Источник: СНБО в Facebook
Дословно: "События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира", – сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что захват самолета Ryanair в Беларуси "имеет все признаки операции российских спецслужб".
Детали: Соответствующее заявление Данилов сделал во время встречи с Главным советником Президента Литовской Республики по вопросам национальной безопасности Дариусом Кулешюсом.
Там стороны обсудили ситуацию в регионе, в том числе и обострение опасности на фоне военных учений России.
Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
- 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.