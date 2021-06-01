Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что ситуация с принудительной посадкой в ​​Минске самолета авиакомпании Ryanair имеет все признаки операции спецслужб России.

Источник: СНБО в Facebook

Дословно: "События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира", – сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что захват самолета Ryanair в Беларуси "имеет все признаки операции российских спецслужб".

Детали: Соответствующее заявление Данилов сделал во время встречи с Главным советником Президента Литовской Республики по вопросам национальной безопасности Дариусом Кулешюсом.

Там стороны обсудили ситуацию в регионе, в том числе и обострение опасности на фоне военных учений России.

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