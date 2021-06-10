Вся Украина оказалась в "зеленой" зоне, с "Голоса" могут выйти как минимум 10 нардепов — актуальные новости 9 июня и ночи.

О "зеленой" зоне

Вся территория Украины перешла в "зеленую" зону по показателям заболеваемости на коронавирус.

Глава Минздрава Ляшко предлагает правительству ослабить карантин, но продлить его до конца лета. В Минздраве планируют отменить требования по заполняемости залов, работы спортзалов, а также упростить процесс прохождения границы по возвращении из летних отпусков.

О "Голосе"

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил, что по меньшей мере десять парламентариев рассматривают вариант выхода из партии и фракции, объясняя это узурпацией и злоупотреблением власти со стороны руководства политсилы.

В партии "Голос" заявили, что о намерениях отдельных нардепов выйти из фракции и партии официально никто не сообщал, а реагировать будут уже на конкретные действия избранников.

Ячейка партии "Голос" в Черновицкой области объявила о внесении представления в политсовет партии о необходимости исключения из "Голоса" Киры Рудик, которая сейчас возглавляет партию.

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