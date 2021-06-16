США и ЕС: Независимые эксперты важны для успеха судебной реформы в Украине

Посольство США и делегация ЕС в Украине отметили важность привлечения независимых экспертов в отборочные комиссии, которые выбирают должностных лиц для судебной системы и антикоррупционных органов Украины, для успешной реформы судебной власти в Украине.

Источник: совместное заявление посольства США и делегации ЕС в Украине на сайте американского посольства

Дословно: "Мы считаем, что независимые эксперты в составе отборочных комиссий позволят достичь изменений, которые станут наиболее фундаментальным обновлением судебной власти Украины за время независимости страны.

Привлечение независимых экспертов соответствует международным стандартам: их роль является временной (но решающей) и оправдана чрезвычайными обстоятельствами исторического шанса, полученного Украиной, сделать решительный шаг к своему назначению как современного европейского государства".

Детали: Дипмиссии завили, что поддерживают руководство Украины и просят его действовать с политической мужеством. В частности, во время размышлений о будущем, призывают "подумать о стремлении украинского народа", который требовал реформ во время Революции достоинства и голосовал за них "снова и снова на выборах".

В заявлении отмечается, что никто не ставит под сомнение нелегко полученные достижения Украины за последние 7 лет, особенно создание независимых антикоррупционных учреждений.

В то же время подчеркивается, что страна "должна консолидировать эти реформы в то время, когда олигархи и корыстные интересы пытаются уничтожить эти институты, законы и другие достижения, которые ослабляют их политический и экономический контроль над Украиной".

Посольство США и делегация ЕС в Украине считают, что сейчас одной из важнейших предпосылок успеха этих реформ является роль независимых экспертов, назначенных международными партнерами Украины, в комиссиях, которые выбирают и проверяют должностных лиц для судебной системы и антикоррупционных учреждений.