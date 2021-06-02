В Нигерии боевики требуют выкуп за похищенных учеников – СМИ

В городе Тегина в Нигерии боевики требуют выкуп за освобождение похищенных школьников.

Источник: Vanguard, Укринформ

Детали: По словам директора школы Альхаджи Абубакар Альхасана, похитители требуют заплатить за освобождение школьников 110 млн найр (около 270 тысяч долларов).

Директор отметил, что немедленно передал информацию о требованиях бандитов власти штата Нигер.

Как отмечается, местное правительство ранее заявил, что не будет выкупать похищенных детей, поэтому жители штата стали сами собирать средства, чтобы освободить школьников.

Что предшествовало: Боевики похитили учеников исламской школы в городе Тегина в Нигерии - речь идет как минимум о 150 человек.