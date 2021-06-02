Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Нигерии боевики требуют выкуп за похищенных учеников – СМИ

Среда, 2 июня 2021, 01:15

В городе Тегина в Нигерии боевики требуют выкуп за освобождение похищенных школьников.

Источник: Vanguard, Укринформ

Детали: По словам директора школы Альхаджи Абубакар Альхасана, похитители требуют заплатить за освобождение школьников 110 млн найр (около 270 тысяч долларов).

Директор отметил, что немедленно передал информацию о требованиях бандитов власти штата Нигер.

Как отмечается, местное правительство ранее заявил, что не будет выкупать похищенных детей, поэтому жители штата стали сами собирать средства, чтобы освободить школьников.

Что предшествовало: Боевики похитили учеников исламской школы в городе Тегина в Нигерии - речь идет как минимум о 150 человек.



powered by lun.ua
Главное сегодня

В РФ задержали экс-депутата Гудкова – росЗМИ

Республиканцы Конгресса США требуют немедленных санкций против "Северного потока-2"

Вакцинированные CoronaVac получат международное свидетельство о прививке – Ляшко

Новости 1 июня: запрет пластиковых пакетов, интервью Зеленского

Стала известна заявка сборной на Евро-2020

В Кремле говорят, что не будут отказываться от транзита газа через Украину

Все новости...
Последние новости
06:55
США приостанавливают аренду участков для добычи нефти на Аляске
06:24
Украина вернулась в тройку лидеров среди стран Европы по суточной смертности от COVID
05:40
Пентагон запланировал на военную разведку более $ 20 миллиардов
04:42
Канада позволяет "смешивать" COVID-вакцины при первой и второй прививках
03:57
В кибератаке на крупнейшую в мире компанию-поставщика мяса подозревают российских хакеров
03:08
В РФ задержали экс-депутата Гудкова – росЗМИ
02:30
В США количество введенных доз ковид-вакцин приближается к 300 миллионам
01:59
НАТО занимается поиском места для обучения военных за пределами Афганистана
01:15
В Нигерии боевики требуют выкуп за похищенных учеников – СМИ
00:58
Республиканцы Конгресса США требуют немедленных санкций против "Северного потока-2"
Все новости...