Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В США количество введенных доз ковид-вакцин приближается к 300 миллионам

Среда, 2 июня 2021, 02:30

По состоянию на утро вторника в Соединенных Штатах ввели более 296 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Источник: Reuters со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)

Детали: По состоянию на утро 1 июня в США ввели 296 404 240 доз вакцин против COVID-19 и распределили 366 317 045 доз.

Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что 168 489 729 человек получили хотя бы одну дозу, а также 135 867 425 людей полностью вакцинированы.

Подсчет по состоянию на 6:00 утра вторника CDC включает дводозовые вакцины Moderna (MRNA.O) и Pfizer / BioNTech (PFE.N), а также однодозовую Johnson & Johnson (JNJ.N).

Предыстория:

  • Ранее Байден заявил, что США будут иметь достаточно доз вакцины против COVID-19 для каждого взрослого американца к концу мая. 
  • Еще в начале марта сообщалось, что каждый день вакцину от коронавируса получают около 2,16 млн американцев.
  • Вакцинация в США началась с 14 декабря.
  • Президент США Джо Байден 26 марта назвал свою новую цель – увеличить количество вакцинированных людей в 200 миллионов за первые 100 дней его пребывания в должности.
  • В США, чтобы охватить вакцинацией места жительства 90% американского населения, президент Джо Байден в марте дал распоряжение увеличить на десятки тысяч количество пунктов вакцинации.

Темы: СШАвакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

В РФ задержали экс-депутата Гудкова – росЗМИ

Республиканцы Конгресса США требуют немедленных санкций против "Северного потока-2"

Вакцинированные CoronaVac получат международное свидетельство о прививке – Ляшко

Новости 1 июня: запрет пластиковых пакетов, интервью Зеленского

Стала известна заявка сборной на Евро-2020

В Кремле говорят, что не будут отказываться от транзита газа через Украину

Все новости...
США
Республиканцы Конгресса США требуют немедленных санкций против "Северного потока-2"
Меркель отправляет в Штаты делегацию для обсуждения "Северного потока-2"
В Intel заявили, что дефицит чипов может длиться несколько лет
Последние новости
06:55
США приостанавливают аренду участков для добычи нефти на Аляске
06:24
Украина вернулась в тройку лидеров среди стран Европы по суточной смертности от COVID
05:40
Пентагон запланировал на военную разведку более $ 20 миллиардов
04:42
Канада позволяет "смешивать" COVID-вакцины при первой и второй прививках
03:57
В кибератаке на крупнейшую в мире компанию-поставщика мяса подозревают российских хакеров
03:08
В РФ задержали экс-депутата Гудкова – росЗМИ
02:30
В США количество введенных доз ковид-вакцин приближается к 300 миллионам
01:59
НАТО занимается поиском места для обучения военных за пределами Афганистана
01:15
В Нигерии боевики требуют выкуп за похищенных учеников – СМИ
00:58
Республиканцы Конгресса США требуют немедленных санкций против "Северного потока-2"
Все новости...