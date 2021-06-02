В США количество введенных доз ковид-вакцин приближается к 300 миллионам

По состоянию на утро вторника в Соединенных Штатах ввели более 296 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Источник: Reuters со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)

Детали: По состоянию на утро 1 июня в США ввели 296 404 240 доз вакцин против COVID-19 и распределили 366 317 045 доз.

Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что 168 489 729 человек получили хотя бы одну дозу, а также 135 867 425 людей полностью вакцинированы.

Подсчет по состоянию на 6:00 утра вторника CDC включает дводозовые вакцины Moderna (MRNA.O) и Pfizer / BioNTech (PFE.N), а также однодозовую Johnson & Johnson (JNJ.N).

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