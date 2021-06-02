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Пентагон запланировал на военную разведку более $ 20 миллиардов

Среда, 2 июня 2021, 05:40
Пентагон запланировал на военную разведку более $ 20 миллиардов

В Соединенных Штатах Минобороны назвало запланированную сумму финансирования программы военной разведки в 2022 году, которая предполагается в размере $ 23,3 млрд.

Источник: Укринформ со ссылкой на официальное сообщение Пентагона

Дословно: "Министерство обороны обнародует бюджетный запрос на реализацию программы военной разведки (ПВР) на 2022 финансовый год.

Его общая сумма составляет $ 23,3 миллиарда, что соответствует стратегическим приоритетам министра обороны".

Детали: Военные подчеркнули: по их мнению, "обнародование этой цифры не угрожает ни одной засекреченной деятельности" в рамках программы.

"Ни один другой показатель бюджета ПВР или детали программы не раскрываться, поскольку они остаются засекреченными из соображений национальной безопасности", - отметили в оборонном ведомстве США.

Напомним: Президент Соединенных Штатов Джо Байден представил проект федерального бюджета на 2022 финансовый год с увеличением государственных расходов до $ 6 трлн.

Госдепартамент США запрашивает $ 6,1 миллиарда для финансирования военной помощи иностранным государствам, из которых почти $ 300 млн странам Европы и Евразии с целью противодействия угрозам со стороны России.

Темы: США
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