Главные новости вторника и ночи: апрет пластиковых пакетов, интервью Зеленского

В Украине запретят распространять пластиковые пакеты, Зеленский выступил за поставки немецкого оружия в Украину — актуальные новости 1 июня и ночи.

О пластиковых пакетах

Рада приняла во втором чтении законопроект, запрещающий распространять пластиковые пакеты, кроме биоразлагаемых, в магазинах и заведениях питания — у компаний есть 9 месяцев на адаптацию.

Об интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Германия поддержала Украину поставками оружия.

"Германия не предоставила нам никакой военной помощи, но она могла бы это сделать", – сказал он.

Также Зеленский считает, что "Северный поток - 2" может заработать за 2-3 года и тогда Украине не видать контракта на транзит газа, он добавил, что Россия будет использовать вопрос газопровода как рычаг воздействия в отношении Донбасса.

Президент предлагает создать новый формат переговоров с участием Евросоюза и США, который будет включать вопросы Донбасса, Крыма и "Северного потока-2".

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