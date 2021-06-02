Сутки на Донбассе: боевики 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ
Среда, 2 июня 2021, 07:37
В течение суток 1 июня в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
Источник: Утренняя сводка штаба ООС
Детали: Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты трижды открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Катериновки враг использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Неподалеку Песков противник в направлении позиций украинских защитников вел огонь из стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
По состоянию на 7:00 утра 2 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинская правда