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Сутки на Донбассе: боевики 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Среда, 2 июня 2021, 07:37

В течение суток 1 июня в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты трижды открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Катериновки враг использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Песков противник в направлении позиций украинских защитников вел огонь из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

По состоянию на 7:00 утра 2 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассевойна


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