Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Служащего "Укрзализныци" поймали на присвоении 750 тысяч

Среда, 2 июня 2021, 10:50
Фото bug.org.ua

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении служащему обособленного подразделения АО "Укрзализныця" в присвоении 750 тысяч гривен государственных средств.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Следователи... сообщили о подозрении должностному лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК".

Детали: Сообщается, что деньги были выделены на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале станции "Киев-Пассажирский".

Чиновник с целью завладения государственными средствами составил документы о выполнении ремонта с обществом с признаками фиктивности. Отмечается, что он "достоверно знал, что ремонт... фирма не будет выполнять", но на счет фиктивного общества все равно перечислили 750 тысяч гривен.

Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Темы: Укрзализныцяполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин разрешил платить пенсии наличными до 2023 года

Кабмин поднял предельную цену литра бензина и дизтоплива

Во время экскурсии на Львовщине погиб ребенок: упал в водопад

Волкер теперь лоббирует интересы "Северного потока 2" – Зеркаль

инфографикаПочти 200 нардепов получили миллионы помощи от государства – ОПОРА

фотоОбъявлено подозрение полицейскому, который напал на журналиста hromadske Кутепова

Все новости...
Укрзализныця
В Укрзализныце планируют сменить набсовет и правление
УЗ восстанавливает международное сообщение в Австрию и Венгрию
Укрзализныця запускает 2 новых поезда к морю
Последние новости
16:37
Кабмин разрешил платить пенсии наличными до 2023 года
16:32
Украина расширит безвиз с Перу
16:28
Накопительная пенсионная система: Правительство утвердило создание рабочей группы
16:09
Гибель мальчика на экскурсии: у классного руководителя сердечный приступ
16:07
фотоВрач требовала взятки от участников ООС за оформление инвалидности – СБУ
16:02
Lufthansa отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург из-за отсутствия разрешения РФ
16:00
Мальчик из Тернопольщины выиграл в лотерею самое дорогое в мире лекарство
15:51
Заседание СНБО готовят на пятницу - источник
15:51
Кабмин поднял предельную цену литра бензина и дизтоплива
15:42
Кабмин отменил повышение оклада генпрокурора на 56 тысяч гривен
Все новости...