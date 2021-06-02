Служащего "Укрзализныци" поймали на присвоении 750 тысяч

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении служащему обособленного подразделения АО "Укрзализныця" в присвоении 750 тысяч гривен государственных средств.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Следователи... сообщили о подозрении должностному лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК".

Детали: Сообщается, что деньги были выделены на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале станции "Киев-Пассажирский".

Чиновник с целью завладения государственными средствами составил документы о выполнении ремонта с обществом с признаками фиктивности. Отмечается, что он "достоверно знал, что ремонт... фирма не будет выполнять", но на счет фиктивного общества все равно перечислили 750 тысяч гривен.

Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.