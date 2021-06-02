Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Служащего "Укрзализныци" поймали на присвоении 750 тысяч

Среда, 2 июня 2021, 10:50
Служащего Укрзализныци поймали на присвоении 750 тысяч
Фото bug.org.ua

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении служащему обособленного подразделения АО "Укрзализныця" в присвоении 750 тысяч гривен государственных средств.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Следователи... сообщили о подозрении должностному лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК".

Детали: Сообщается, что деньги были выделены на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале станции "Киев-Пассажирский".

Чиновник с целью завладения государственными средствами составил документы о выполнении ремонта с обществом с признаками фиктивности. Отмечается, что он "достоверно знал, что ремонт... фирма не будет выполнять", но на счет фиктивного общества все равно перечислили 750 тысяч гривен.

Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Темы: Укрзализныцяполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Укрзализныця
В Винницу из Одессы будет курсировать модернизированный электропоезд
"Укрзализныця" зарегистрировала в ЕС дочернюю компанию
УЗ назначает дополнительный поезд Интерсити+ из Киева в Харьков
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: