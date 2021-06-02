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Верховный суд признал увольнение Ройтбурда с должности директора музея незаконным

Среда, 2 июня 2021, 11:40
Фото с Facebook Ройтбурда

Верховный суд признал незаконным решение Одесского областного совета об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.

Источник: Ройтбурд в Facebook

Прямая речь: "Я успел забыть о том, что выиграл суд у Одесской облрады, проиграл апелляцию и подал на кассацию. И вот – вишенка на торте".

Детали: Ройтбурд опубликовал резолютивную часть решения суда. Согласно документу, суд кассационную жалобу художника удовлетворил и оставил в силе решение Приморского районного суда Одессы, который признал, что Ройтбурда уволили незаконно.

 
Фото с facebook Ройтбурда 

Также судья постановил взыскать с Одесского облсовета в пользу Ройтбурда уплаченный им судебный сбор в размере 1681 гривны.

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Предыстория:

  • В конце 2017 года известный художник Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея, однако депутаты облсовета так и не проголосовали за его кандидатуру.
  • Тогда в ситуацию вмешался губернатор области Максим Степанов и назначил Ройтбурда руководителем музея.
  • 4 сентября 2019 года Одесский областной совет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея.
  • После этого Ройтбурд сообщил о намерении обжаловать решение областного совета.
  • 10 февраля 2020 года суд признал незаконным увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея в сентябре 2019 года.
  • Но уже 28 мая 2020 года Апелляционный суд поддержал увольнение Ройтбурда.

Украинская правда
Темы: Одессамузеисуд


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