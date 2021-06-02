Верховный суд признал увольнение Ройтбурда с должности директора музея незаконным

Верховный суд признал незаконным решение Одесского областного совета об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.

Источник: Ройтбурд в Facebook

Прямая речь: "Я успел забыть о том, что выиграл суд у Одесской облрады, проиграл апелляцию и подал на кассацию. И вот – вишенка на торте".

Детали: Ройтбурд опубликовал резолютивную часть решения суда. Согласно документу, суд кассационную жалобу художника удовлетворил и оставил в силе решение Приморского районного суда Одессы, который признал, что Ройтбурда уволили незаконно.

Фото с facebook Ройтбурда

Также судья постановил взыскать с Одесского облсовета в пользу Ройтбурда уплаченный им судебный сбор в размере 1681 гривны.

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