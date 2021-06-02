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160 тысяч долларов за приватизацию отеля: задержан замглавы Черниговской ОГА

Среда, 2 июня 2021, 17:08
160 тысяч долларов за приватизацию отеля: задержан замглавы Черниговской ОГА

Правоохранители разоблачили на взятке в 160 тысяч долларов заместителя председателя Черниговской ОГА и посредника.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП, ГБР, председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко в Facebook

Детали: По данным следствия, заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации, привлекая посредника, пытался получить 160 тыс долларов США от гражданина, который изъявил желание приватизировать гостиничный комплекс на территории Черниговской области ("Славянский" в Новгород-Северском).

За эту сумму чиновник обещал мужчине обеспечить его победу на торгах по приобретению комплекса и дальнейшее подписание соответствующих документов для оформления права собственности на объект недвижимого имущества.

Правоохранители задержали чиновника и посредника при получении всей суммы денежных средств.

Прямая речь Максимец: "Готовим ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 4 млн грн для каждого".

UPD: Председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко сообщила, что этот ее заместитель 2 июня освобожден от должности.

Коваленко утверждает, что согласование от Офиса президента об увольнении этого заместителя поступило раньше.

Руководительница ОГА дала распоряжение максимально содействовать следствию, и предоставлять все необходимые материалы, необходимые для выяснения виновности или невиновности подозреваемого.

Дополнительно: По данным ГБР, стартовая цена единого имущественного комплекса "Отель "Славянский", который расположен на живописном берегу Десны в Новгород-Северском, составляет более 26 млн грн без НДС.

 

Украинская правда

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Темы: Черниговская областьвзяткапрокуратураГБР
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