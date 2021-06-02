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В Украине начались переговоры с Ираном относительно сбитого самолета МАУ

Среда, 2 июня 2021, 12:33
В Украине начались переговоры с Ираном относительно сбитого самолета МАУ
Фото с Twitter Мамедова

2 июня в Украине начались переговоры с Ираном относительно сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины", в результате чего погибли 176 человек.

Источник: заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в Twitter

Прямая речь: "Буду настаивать на официальном подтверждении завершения следствия в отношении виновных в сбивании украинского самолета и состояния судебного слушания. Если оно, конечно, начато".

Детали: Мамедов добавил, что переговоры будут длиться 2 дня.

Что было раньше: 1 июня в Киев прибыли делегация Ирана во главе с заместителем главы МИД Мохсеном Бахарвандром, чтобы провести очередной раунд переговоров по сбитому у Тегерана в 2020 году самолете МАУ.

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Предыстория:

  • В апреле Иран признал, что военные изначально знали, что это они сбили самолет МАУ, но требовали скрывать этот факт.
  • Самолет рейса PS 752 Тегеран-Киев был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.
  • На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

 

Украинская правда

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Темы: УкраинаИранкатастрофа МАУ в Иране
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