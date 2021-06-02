В Украине начались переговоры с Ираном относительно сбитого самолета МАУ

2 июня в Украине начались переговоры с Ираном относительно сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины", в результате чего погибли 176 человек.

Источник: заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в Twitter

Прямая речь: "Буду настаивать на официальном подтверждении завершения следствия в отношении виновных в сбивании украинского самолета и состояния судебного слушания. Если оно, конечно, начато".

Детали: Мамедов добавил, что переговоры будут длиться 2 дня.

Что было раньше: 1 июня в Киев прибыли делегация Ирана во главе с заместителем главы МИД Мохсеном Бахарвандром, чтобы провести очередной раунд переговоров по сбитому у Тегерана в 2020 году самолете МАУ.

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