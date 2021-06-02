Луческу задержится в "Динамо" минимум на 2 года

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу согласовали опцию продления контракта с наставником до лета 2023 года.

Источник: сайт футбольного клуба

Детали: Отмечается, что в 2020 году румынский специалист подписал с "Динамо" контракт по системе 2+1. В первом же сезоне Луческу выиграл с "бело-синими" все внутренние трофеи - чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Украины.

На прошлой неделе Суркис и Луческу посетили финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы и во время этой поездки обсудили минувший сезон, планы на следующий и согласовали активацию опции продления контракта еще на один год. Таким образом, соглашение между тренером и клубом действительно до июля 2023 года.

Прямая речь Суркиса: "Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу. Надеюсь, что ближайшие два года - это только начало новой, победной страницы в истории "Динамо", и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути.

За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед и мы надеемся, что прогресс продолжится. Сделав правильный выбор год назад, мы не сомневаемся, что и нынешнее решение пойдет на пользу "Динамо"".