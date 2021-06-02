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Почти 200 нардепов получили миллионы помощи от государства – ОПОРА

Среда, 2 июня 2021, 13:14
Почти 200 нардепов получили миллионы помощи от государства – ОПОРА

Более 190 народных депутатов получили от государства 3,33 млн грн материальной помощи и пособия по временной нетрудоспособности.

Источник: гражданская сеть "ОПОРА"

Детали: По ее данным, больше всего получила депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Наталья Приходько. Ее помощь по временной нетрудоспособности за ноябрь 2020 года составила более 168 тысяч гривен.

Немного меньшую сумму помощи получила Анна Скороход (За будущее) - более 135 тысяч гривен (этот же вид помощи за январь, июнь и сентябрь 2020 года).

Лидерами по количеству средств на материальную помощь также являются Виктор Балога (За будущее) - более 125 тысяч гривен и Любовь Шпак (Слуга народа) - 122 тысячи гривен.

Более 83 тысяч пособия по временной нетрудоспособности за октябрь и декабрь 2020 года получал также экс-нардеп Зиновий Андреевич, более 81 тысячи - Анжелика Лабунская (Батькивщина), более 69 тысяч - Николай Кучер (Доверие) и более 60 тысяч Олег Макаров (Голос).

 

Украинская правда

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Темы: Верховная Радасоцвыплаты
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