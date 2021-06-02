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Пять предприятий готовы разработать новый внедорожник для ВСУ

Среда, 2 июня 2021, 13:26
Фото armyinform.com.ua

Пять частных предприятий подтвердили свою готовность сотрудничать с Минобороны для разработки нового внедорожника для ВСУ, которым намерены заменить советские УАЗы.

Источник: АрмияИнформ

Детали: По результатам рассмотрения и обработки тактико-технического задания выразили готовность продолжить работу по разработке внедорожника компании:

  • ООО "ВИДИЮНИКОМЕРС";
  • ООО "ПРОТЕКТИНЖИЮРИНГ;
  • ООО "Украинская бронетехника";
  • ООО "Конструкторско-производственное предприятие "СИНЕРГИЯ";
  • ОАО "УКРАВТОБУСПРОМ".

Отмечается, что Международный аналитический центр права "НПО МАУП", "объективно оценив свои возможности", отказался от дальнейшего участия в этом проекте.

Что было раньше: В начале марта Минобороны заявило, что решило построить новые внедорожники для ВСУ вместо советских.

Темы: Минобороныармияавто


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