Пять предприятий готовы разработать новый внедорожник для ВСУ

Пять частных предприятий подтвердили свою готовность сотрудничать с Минобороны для разработки нового внедорожника для ВСУ, которым намерены заменить советские УАЗы.

Источник: АрмияИнформ

Детали: По результатам рассмотрения и обработки тактико-технического задания выразили готовность продолжить работу по разработке внедорожника компании:

ООО "ВИДИЮНИКОМЕРС";

ООО "ПРОТЕКТИНЖИЮРИНГ;

ООО "Украинская бронетехника";

ООО "Конструкторско-производственное предприятие "СИНЕРГИЯ";

ОАО "УКРАВТОБУСПРОМ".

Отмечается, что Международный аналитический центр права "НПО МАУП", "объективно оценив свои возможности", отказался от дальнейшего участия в этом проекте.

Что было раньше: В начале марта Минобороны заявило, что решило построить новые внедорожники для ВСУ вместо советских.