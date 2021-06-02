Пять предприятий готовы разработать новый внедорожник для ВСУ
Среда, 2 июня 2021, 13:26
Пять частных предприятий подтвердили свою готовность сотрудничать с Минобороны для разработки нового внедорожника для ВСУ, которым намерены заменить советские УАЗы.
Источник: АрмияИнформ
Детали: По результатам рассмотрения и обработки тактико-технического задания выразили готовность продолжить работу по разработке внедорожника компании:
- ООО "ВИДИЮНИКОМЕРС";
- ООО "ПРОТЕКТИНЖИЮРИНГ;
- ООО "Украинская бронетехника";
- ООО "Конструкторско-производственное предприятие "СИНЕРГИЯ";
- ОАО "УКРАВТОБУСПРОМ".
Отмечается, что Международный аналитический центр права "НПО МАУП", "объективно оценив свои возможности", отказался от дальнейшего участия в этом проекте.
Что было раньше: В начале марта Минобороны заявило, что решило построить новые внедорожники для ВСУ вместо советских.