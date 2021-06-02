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Стратегические бомбардировщики США пролетели над всеми странами НАТО

Среда, 2 июня 2021, 14:05
Фото с сайта ЕП

Американские стратегические бомбардировщики B-52, размещенные на авиабазе в Испании, пролетели над всеми европейскими странами НАТО в сопровождении истребителей союзников на своем пути.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Объединенного командования Военно-воздушными силами НАТО.

"Стоя плечом к плечу во время таких воздушных операций, мы формируем "мышечную память", необходимую для обеспечения быстрого реагирования НАТО на любой вызов", – сказал командующий Объединенных сил генерал Джефф Гарриган.

Истребители союзников поднялись в небо из Бельгии и Нидерландов, чтобы встретить B-52 в центральной Европе над воздушным пространством Бенилюкса.

 
Фото с сайта ЕП

Одновременно истребители из Норвегии и Турции сопровождали другие американские самолеты на крайнем севере и юге территории Альянса, "демонстрируя широту солидарности НАТО".

Различные типы истребителей также летали с американскими бомбардировщиками через каждую страну НАТО в Европе.

"Учения Allied Sky планировались давно и демонстрируют возможности всего Альянса и его готовность защищать территорию союзников", – говорится в заявлении командования НАТО.

На прошлой неделе НАТО провело крупные военные учения, в которых принимали участие тысячи военных, десятки самолетов и несколько военных кораблей.

Напомним, российские военные считают, что под прикрытием крупных военных учений в Украине с привлечением сил НАТО Sea Breeze в страну доставят партию современного вооружения.

Темы: СШАНАТО


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