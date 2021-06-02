Заседание СНБО готовят на пятницу: рассмотрят 8 вопросов
Среда, 2 июня 2021, 18:31
Заседание Совета национальной безопасности и обороны планируют провести в пятницу 4 июня.
Источник: пресс-служба СНБО
Детали: Отмечается, что президент Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания, которая состоит из 8 вопросов, представленные секретарем СНБО Алексеем Даниловым.
Дословно: "Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО и тому подобное".
Что предшествовало: Источники УП днем 2 июня сообщали, что заседание планируется на пятницу. На то время повестку дня еще согласовывали.
Министерство иностранных дел подготовило пакет санкций против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.
Украинская правда