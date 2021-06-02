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Заседание СНБО готовят на пятницу: рассмотрят 8 вопросов

Среда, 2 июня 2021, 18:31

Заседание Совета национальной безопасности и обороны планируют провести в пятницу 4 июня.

Источник: пресс-служба СНБО

Детали: Отмечается, что президент Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания, которая состоит из 8 вопросов, представленные секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Дословно: "Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО и тому подобное".

Что предшествовало: Источники УП днем 2 июня сообщали, что заседание планируется на пятницу. На то время повестку дня еще согласовывали.

Министерство иностранных дел подготовило пакет санкций против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.

Украинская правда
Темы: СНБОДаниловЗеленскийсанкции


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