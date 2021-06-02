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Заседание СНБО готовят на пятницу: рассмотрят 8 вопросов

Среда, 2 июня 2021, 18:31
Заседание СНБО готовят на пятницу: рассмотрят 8 вопросов

Заседание Совета национальной безопасности и обороны планируют провести в пятницу 4 июня.

Источник: пресс-служба СНБО

Детали: Отмечается, что президент Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания, которая состоит из 8 вопросов, представленные секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Дословно: "Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО и тому подобное".

Что предшествовало: Источники УП днем 2 июня сообщали, что заседание планируется на пятницу. На то время повестку дня еще согласовывали.

Министерство иностранных дел подготовило пакет санкций против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.

Украинская правда

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Темы: СНБОДаниловЗеленскийсанкции
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