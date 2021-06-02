Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Врач требовала взятки от участников ООС за оформление инвалидности – СБУ

Среда, 2 июня 2021, 16:07
Врач требовала взятки от участников ООС за оформление инвалидности – СБУ
Фото полиции

Служба безопасности разоблачила медика Львовского областного госпиталя ветеранов, которая требовала взятки от участников АТО/ООС за оформление инвалидности.

Источник: СБУ, полиция Львовской области

Дословно СБУ: "За "денежное вознаграждение" злоумышленница помогала в оформлении инвалидности для участников АТО/ООС, а в некоторых случаях требовала деньги даже из тех людей, которые имели законные основания на получение инвалидности".

Детали: На свои "услуги" злоумышленница установила разные расценки. Силовики задокументировали, что она оценила смену группы инвалидности раненому бойцу в $8000.

Правоохранители задержали женщину во время получения всей суммы взятки от участника боевых действий.

 

Во время обысков по местам работы и жительства врача правоохранители обнаружили папки с документами бойцов АТО и черновые записи.

Задержанной готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК и избрание меры пресечения.

Врачу грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители проверяют причастность к противоправной деятельности других должностных лиц госпиталя, военного комиссариата и Медико-социальной экспертной комиссии Львова.

Украинская правда
Темы: взяткаполицияООСмедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
взятка
ВАКС отказался отстранить от должности задержанного на взятке главу Тернопольского облсовета − ЦПК
Подозреваемую нардепа Марченко исключили из партии "Слуга народа"
"Взятка через забор": в "Слуге народа" объяснили, как будут реагировать на дело Марченко
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: