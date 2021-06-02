Врач требовала взятки от участников ООС за оформление инвалидности – СБУ

Служба безопасности разоблачила медика Львовского областного госпиталя ветеранов, которая требовала взятки от участников АТО/ООС за оформление инвалидности.

Источник: СБУ, полиция Львовской области

Дословно СБУ: "За "денежное вознаграждение" злоумышленница помогала в оформлении инвалидности для участников АТО/ООС, а в некоторых случаях требовала деньги даже из тех людей, которые имели законные основания на получение инвалидности".

Детали: На свои "услуги" злоумышленница установила разные расценки. Силовики задокументировали, что она оценила смену группы инвалидности раненому бойцу в $8000.

Правоохранители задержали женщину во время получения всей суммы взятки от участника боевых действий.

Во время обысков по местам работы и жительства врача правоохранители обнаружили папки с документами бойцов АТО и черновые записи.

Задержанной готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК и избрание меры пресечения.

Врачу грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители проверяют причастность к противоправной деятельности других должностных лиц госпиталя, военного комиссариата и Медико-социальной экспертной комиссии Львова.