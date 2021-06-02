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Грузин и украинец во франковском СИЗО выбивали из заключенных деньги на "общак"

Среда, 2 июня 2021, 17:21

Уроженец Грузии и житель Волыни в следственном изоляторе в Ивано-Франковске заставляли заключенных следовать воровским традициям. Им объявлено о подозрении.

Источник: Национальная полиция в Facebook, Украинская правда

Детали: В полиции рассказали, что подозреваемые "установили свой авторитет среди арестантов учреждения и заставляли их нарушать правила пребывания, отдавая предпочтение "воровским традициям".

Оперативники установили, что "смотрящие" требовали деньги от заключенных, заставляя пополнять так называемый "общак". Кроме того, они организовывали поставки запрещенных предметов на территорию СИЗО, в частности наркотических средств и психотропных препаратов.

В частности, полицейские задокументировали факт вымогательства фигурантами 3 тысяч долларов для "общака". При этом они запугивали заключенного и его родственников, угрожая применить силу в случае отказа платить.

Им инкриминируют "вымогательство" и "установление и распространение преступного влияния в учреждении отбывания наказаний".

По информации источников Украинской правды, речь идет об Ивано-Франковском учреждении исполнения наказаний №12.

 

Украинская правда
Темы: тюрьмакриминалИвано-Франковск


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