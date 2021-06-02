Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Грузин и украинец во франковском СИЗО выбивали из заключенных деньги на "общак"

Среда, 2 июня 2021, 17:21
Грузин и украинец во франковском СИЗО выбивали из заключенных деньги на общак

Уроженец Грузии и житель Волыни в следственном изоляторе в Ивано-Франковске заставляли заключенных следовать воровским традициям. Им объявлено о подозрении.

Источник: Национальная полиция в Facebook, Украинская правда

Детали: В полиции рассказали, что подозреваемые "установили свой авторитет среди арестантов учреждения и заставляли их нарушать правила пребывания, отдавая предпочтение "воровским традициям".

Оперативники установили, что "смотрящие" требовали деньги от заключенных, заставляя пополнять так называемый "общак". Кроме того, они организовывали поставки запрещенных предметов на территорию СИЗО, в частности наркотических средств и психотропных препаратов.

В частности, полицейские задокументировали факт вымогательства фигурантами 3 тысяч долларов для "общака". При этом они запугивали заключенного и его родственников, угрожая применить силу в случае отказа платить.

Им инкриминируют "вымогательство" и "установление и распространение преступного влияния в учреждении отбывания наказаний".

По информации источников Украинской правды, речь идет об Ивано-Франковском учреждении исполнения наказаний №12.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: тюрьмакриминалИвано-Франковск
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
тюрьма
Навальному в тюрьме 100 дней подряд включают послание Путина
Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо
Лукашенко помиловал россиянку Сапегу, ее передали российской делегации
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: