Правительство упростило переселенцам получение прав и регистрацию авто

Кабмин упростил получение водительских прав и регистрацию транспортных средств для внутренне перемещенных лиц.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Детали: Кабмин внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами и Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

Соответствующие изменения предусматривают, что гражданам из числа внутренне перемещенных лиц, у которых в паспорте отсутствуют сведения о зарегистрированном месте проживания, предоставлена ​​возможность получать водительское удостоверение и допуск к управлению транспортными средствами, а также осуществлять государственную регистрацию (перерегистрацию) и снятие с учета транспортных средств, пользуясь справкой ВПО.

До этого, если отсутствовали сведения о зарегистрированном месте проживания в документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или Едином государственном демографическом реестре, ВПО были лишены такой возможности.