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Боевики в ОРЛО хотят ввести смертную казнь

Среда, 2 июня 2021, 18:23
Боевики в ОРЛО хотят ввести смертную казнь

Так называемая "генпрокуратура" группировки "ЛНР" обратилась к боевикам с просьбой ужесточить наказание вплоть до смертной казни за якобы "использование запрещенных средств ведения войны".

Источник: "генпрокуратура ЛНР", российский "Интерфакс"

Дословно: "Наказание должно быть соразмерно совершенному преступлению, и убийство мирных жителей Донбасса украинскими карателями не может быть оправдано ничем. Такие преступления, как свидетельствует история, в частности, проведение Нюрнбергского процесса, не имеют сроков давности. 

Следователями Генеральной прокуратуры собрана достаточная доказательная база, чтобы можно было говорить о необходимости ужесточения санкций некоторых статей действующего уголовного кодекса "ЛНР". В частности, речь идет о наказании за совершения преступлений против мира и безопасности человечества.

В связи с этим, генеральная прокуратура "ЛНР" обращается… с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры".

Что предшествовало: 1 июня Александр Лукашенко заявил, что захваченного оппозиционного журналиста Романа Протасевича могут допросить "представители" террористической группировки "ЛНР".

Ранее основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что Протасевич работал журналистом на Донбассе.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСвойна
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