Боевики в ОРЛО хотят ввести смертную казнь

Так называемая "генпрокуратура" группировки "ЛНР" обратилась к боевикам с просьбой ужесточить наказание вплоть до смертной казни за якобы "использование запрещенных средств ведения войны".

Источник: "генпрокуратура ЛНР", российский "Интерфакс"

Дословно: "Наказание должно быть соразмерно совершенному преступлению, и убийство мирных жителей Донбасса украинскими карателями не может быть оправдано ничем. Такие преступления, как свидетельствует история, в частности, проведение Нюрнбергского процесса, не имеют сроков давности.

Следователями Генеральной прокуратуры собрана достаточная доказательная база, чтобы можно было говорить о необходимости ужесточения санкций некоторых статей действующего уголовного кодекса "ЛНР". В частности, речь идет о наказании за совершения преступлений против мира и безопасности человечества.

В связи с этим, генеральная прокуратура "ЛНР" обращается… с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры".

Что предшествовало: 1 июня Александр Лукашенко заявил, что захваченного оппозиционного журналиста Романа Протасевича могут допросить "представители" террористической группировки "ЛНР".

Ранее основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что Протасевич работал журналистом на Донбассе.