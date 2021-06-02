Зеленский на встрече с сенаторами США пожаловался на санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский принял у себя в офисе трех американских сенаторов и пожаловался им, что старые санкции США и ЕС против России уже не работают, поэтому нужен "новый формат санкционной политики".

Источник: сайт президента

Детали: Во встрече приняли участие сенаторы США Жинн Шахин, Роберт Портман и Кристофер Мерфи, их советники, а также временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин. С украинской стороны присутствовали первый президент Украины, глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместители Игорь Жовква, Юлия Свириденко и Андрей Сибига.

Прямая речь Зеленского: "Для нас эта встреча очень важна, поскольку она в очередной раз подтверждает, что США являются стратегическим партнером. Особенно сейчас, в очень напряженное вероятной эскалацией со стороны России время...

Нынешние санкции со стороны ЕС и США на сегодня уже не работают - Россия привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе. Весь цивилизованный мир не может этого позволить. Поэтому я считаю, что надо не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики".

Больше деталей: Также во время встречи состоялось видеовключение военного руководства из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе, чтобы, как отметил Зеленский, все стороны "были в одном информационном поле и могли из первых уст с места событий услышать о ситуации, в которой сейчас находится Украина".

В частности, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время включения из Орехово Луганской области рассказал об общей ситуации в районе проведения ООС. "Руководство Российской Федерации продолжает реализацию своих планов по агрессии против Украины. Противник удерживает группировки вооруженных сил РФ в приграничных с Украиной районах Воронежской, Белгородской, Ростовской областей и на территории временно оккупированного Крыма", - отметил он.

Хомчак подчеркнул также, что противник, пренебрегая договоренностями о прекращении огня, продолжает осуществлять обстрелы украинских позиций, в том числе из снайперского оружия.

Также были включения с Донбасса заместителя главы ОП Романа Машовца и руководителя украинской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон Сергея Салкуцана.

Сенатар Шахин отметила, что благодаря предоставленной информации сенаторы четко понимают, что происходит на Донбассе, они также получили данные о концентрации российских войск у границ Украины.

"Мы должны послать очень сильный сигнал России, что она должна отвести всех своих военных от границ с Украиной", - подчеркнула она.