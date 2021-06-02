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Международную Букеровскую премию впервые получил француз

Среда, 2 июня 2021, 23:10
Международную Букеровскую премию впервые получил француз

Победителем Международной Букеровской премии этого года признали французского писателя Дэвида Диопа с книгой "Ночью вся кровь черная" (At Night All Blood is Black).

Источник: официальный сайт The Booker Prizes

Детали: Диоп стал первым французским автором, который получил Международную Букеровскую премию. Он живет во Франции, где преподает литературу XVIII века в Университете По.

Роман "Ночью вся кровь черная" рассказывает об истории сенегальца, который воевал за Францию ​​на Западном фронте во время Первой мировой войны. Переводится на 13 языков.

Приз в размере 50 тысяч фунтов будет разделен между автором и переводчицей книги Анной Мошовакис, чтобы обеспечить их равное признание.

Справка: Букеровская премия - самая престижная литературная награда, с 1969 года ежегодно вручается в Великобритании. За 40 лет Букеровская премия стала ведущей в области литературы.

Напомним: В ноябре в Лондоне шотландского писателя Дугласа Стюарта объявили лауреатом Букеровской премии 2020 года.

Украинская правда

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Темы: Франция
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