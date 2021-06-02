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Статус олигарха будет определять СНБО, есть 4 критерия – нардеп

Среда, 2 июня 2021, 23:49
Статус олигарха будет определять СНБО, есть 4 критерия – нардеп

Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк проанализировал законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации, текст которого еще официально не обнародован, и назвал критерии, по которым будут определять статус олигарха.

Источник: Железняк в Telegram

Детали: Нардеп сообщает, что статус "олигарха" приобретает человек, который отвечает трем из четырех критериев:

  • участвует в политической жизни;
  • имеет значительное влияние на средства массовой информации;
  • является конечным бенефициарным владельцем монополии;
  • подтверждена стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).

Железняк со ссылкой на текст законопроекта отмечает, что решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны. Это является основанием для включения таких лиц в Реестр олигархов.

Людям, которые внесены в реестр олигархов, запрещается осуществлять поддержку политических партий и быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Нардеп рассказал, что "участием в политической жизни" считается работа на руководящих государственных должностях (президент, спикер парламента, министр, их заместители и другие), работа на руководящих должностях в политических партиях или финансирование их деятельности, агитации или проведения митингов.

Предыстория:

  • 15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.
  • Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.
  • Позже Зеленский заявил, что закон об олигархах будет содержать норму о запрете тайных встречолигархов с представителями государства.
  • 2 июня Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект этого закона.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийСНБОолигархиВерховная Радазаконодательство
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