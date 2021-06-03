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СМИ: ЕС не включил Британию в "белый список" для путешествий — из-за "индийского" COVID

Четверг, 3 июня 2021, 05:00
СМИ: ЕС не включил Британию в белый список для путешествий — из-за индийского COVID
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ЕС отложил включение Великобритании в "белый список" стран, из которых разрешены несущественные поездки в блок из-за опасений по поводу роста числа случаев, связанных с вариантом "Дельта", впервые выявленным в Индии.

Источник: дипломатические источники The Guardian

Детали: Принципиальное решение было принято во время встречи послов в Брюсселе. Источники сообщили, что статус Великобритании будут снова рассматривать 14 июня.

Как сообщается, немногим больше 25 240 человек имели положительный результат теста на COVID-19 в Великобритании за последние семь дней - на 34,7% больше, чем на предыдущей неделе. Количество госпитализаций увеличилось на 17,1%.

Уровень инфицирования в Великобритании остается сравнительно низким: по состоянию на 1 июня было зарегистрировано 3165 случаев. Управление национальной статистики также сообщило, что количество смертей было на самом низком уровне за восемь месяцев.

Уровень заражения Великобритании соответствует пороговому значению для включения в список, но опасения относительно тенденции к росту количества COVID-случаев, в значительной степени вызванной заразным вариантом "Дельта", побудили послов ЕС проявить осторожность. Источники сообщили, что дебаты в Великобритании о том, следует ли полностью снять ограничения 21 июня, повлияли на дебаты ЕС о включении в белый список.

Странам-членам рекомендуется снять ограничения на поездки для людей, прибывающих из стран, включенных в белый список ЕС, который сейчас состоит из Израиля, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и Австралии.

По словам источников, в список добавлена ​​Япония, где долгое чрезвычайное положение и наблюдается устойчивое сокращение числа новых случаев заражения.

В то же время, ряд стран, включая Грецию и Португалию, заявили, что будут приветствовать британских туристов, приезжающих на летние каникулы.

Напомним:

  • 2 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что сейчас нет никаких данных, которые позволяют предположить отсрочка полного выхода Англии из коронавирусных ограничений 21 июня.
  • Рост числа случаев, связанных с распространением более заразного штамма "Дельта" побудил некоторых ученых призывать к отсрочке последнего этапа выхода Британии из карантина.
  • Окончательное решение должно быть принято 14 июня.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСкоронавирусВеликобритания
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