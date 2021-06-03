СМИ: ЕС не включил Британию в "белый список" для путешествий — из-за "индийского" COVID
ЕС отложил включение Великобритании в "белый список" стран, из которых разрешены несущественные поездки в блок из-за опасений по поводу роста числа случаев, связанных с вариантом "Дельта", впервые выявленным в Индии.
Источник: дипломатические источники The Guardian
Детали: Принципиальное решение было принято во время встречи послов в Брюсселе. Источники сообщили, что статус Великобритании будут снова рассматривать 14 июня.
Как сообщается, немногим больше 25 240 человек имели положительный результат теста на COVID-19 в Великобритании за последние семь дней - на 34,7% больше, чем на предыдущей неделе. Количество госпитализаций увеличилось на 17,1%.
Уровень инфицирования в Великобритании остается сравнительно низким: по состоянию на 1 июня было зарегистрировано 3165 случаев. Управление национальной статистики также сообщило, что количество смертей было на самом низком уровне за восемь месяцев.
Уровень заражения Великобритании соответствует пороговому значению для включения в список, но опасения относительно тенденции к росту количества COVID-случаев, в значительной степени вызванной заразным вариантом "Дельта", побудили послов ЕС проявить осторожность. Источники сообщили, что дебаты в Великобритании о том, следует ли полностью снять ограничения 21 июня, повлияли на дебаты ЕС о включении в белый список.
Странам-членам рекомендуется снять ограничения на поездки для людей, прибывающих из стран, включенных в белый список ЕС, который сейчас состоит из Израиля, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и Австралии.
По словам источников, в список добавлена Япония, где долгое чрезвычайное положение и наблюдается устойчивое сокращение числа новых случаев заражения.
В то же время, ряд стран, включая Грецию и Португалию, заявили, что будут приветствовать британских туристов, приезжающих на летние каникулы.
Напомним:
- 2 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что сейчас нет никаких данных, которые позволяют предположить отсрочка полного выхода Англии из коронавирусных ограничений 21 июня.
- Рост числа случаев, связанных с распространением более заразного штамма "Дельта" побудил некоторых ученых призывать к отсрочке последнего этапа выхода Британии из карантина.
- Окончательное решение должно быть принято 14 июня.