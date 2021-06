Сайт Трампа закрыли — он проработал месяц

Коммуникационная платформа экс-президента США Дональда Трампа - From the Desk of Donald J Trump - была навсегда закрыта.

Источник: BBС со ссылкой на старшего помощника Трампа Джейсона Миллера

Детали: Миллер сказал, что платформа "была лишь вспомогательным средством к нашим более широким усилиям, над которыми мы работаем".

На сайте, который часто называли блогом, был постоянно обновляемый канал с различными сообщениями Трампа, и посетители могли "лайкнуть" сообщение и поделиться им в Facebook и Twitter.

Ссылка на сайт теперь направляет посетителей на страницу, побуждающую их подписаться на сообщения от Трампа.

Предыстория: Платформу From the Desk of Donald J Trump запустили в начале мая. Она была для Трампа способом публиковать собственный контент, включая пресс-релизы и видео - после того, как ему закрыли доступ в соцсети.