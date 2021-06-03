Байден о мерах насчет Путина после кибератаки на JBS: Изучаем этот вопрос

Президент США Джо Байден заявил, что "рассматривает" возможные меры после того, как Белый дом связал Россию с кибератакой против мирового мясоперерабатывающего гиганта JBS.

Источник: AFP

Детали: На вопрос репортера, будет ли принимать Байден меры против президента России Владимира Путина, с которым он встретится на саммите в Женеве в конце месяца, Байден сказал: "Мы внимательно изучаем этот вопрос".

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