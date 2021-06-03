Twitter удалил твит президента Нигерии о гражданской войне

Twitter удалил сообщение президента Нигерии Мухаммаду Бухари - в твите речь шла о гражданской войне в Нигерии 1967-70 годов и о том, как вести себя с "теми, кто плохо себя ведет сегодня" "на языке, который они поймут".

Источник: BBC

Детали: В твите, опубликованном во вторник, говорилось: "Многие из тех, кто сегодня плохо себя ведет, слишком молоды, чтобы осознавать разрушения и гибель людей, которые произошли во время гражданской войны в Нигерии. Те из нас, кто провел 30 месяцев в полях, кто прошел через войны, будут обращаться к ним на том языке, который они понимают". Однако, аккаунт также ретвитнул видео президента вместе с цитатой: "Тот, кто хочет разрушения системы, скоро почувствует сильное потрясения. мы дали им достаточно времени... мы будем обращаться к ним на языке, который они понимают".

Представитель Twitter заявил, что публикация нарушает правила соцсети. Владелец аккаунта должен удалить твит и провести 12 часом с учетной записью в режиме "только для чтения". В заявлении не приводят подробностей.

В среду, как пишет BBC, в аккаунте Бухари отмечалось, что один твит "больше не доступен".

Министр информации Нигерии назвал шаг Twitter несправедливым, назвав его "двойными стандартами". Министр информации Лай Мохаммед сказал, что "Twitter может иметь свои собственные правила; это не универсальное правило", добавив, что если президент "обеспокоен ситуацией, он может свободно выражать такие взгляды". Он сказал, что Twitter не запрещал подстрекательские твиты от других групп.

Как сообщается, пользователи соцсети были возмущены тоном речи, который использовал президент - он, по их мнению, был гораздо сильнее, нежели тот, который Бухари использовал в осуждении актов бандитизма или нападений боевиков Боко Харам.

Твит следует за недавней серией нападений, в том числе поджогов, на избирательные участки и полицейские участки на юго-востоке Нигерии в последние недели, в которых власти обвинили сепаратистов. Бухари не упомянул в своем твите никакой конкретной группы.

Гражданская война в Нигерии длилась из-за попыток отделения государства Биафра. 30-месячный конфликт привел к поражению сепаратистских сил, в результате чего погибло более миллиона человек, в основном мирные жители из-за голода.

Сообщается, что Twitter имеет длинный и подробный список материалов, которые не должны использоваться в твитах, включая оскорбительное поведение, притязания, дискриминацию и насильственные угрозы, с различными уровнями действий за нарушение правил, включая удаление сообщений и прекращение или удаления учетной записи.