Посол Украины в Германии: "Сумасшедшая цель Путина - уничтожить Украину"

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник считает, что пока Украина не является членом НАТО существует угроза оставаться жертвой российского экспансионизма.

Источник: интервью Мельника немецкому журналу ".loyal", пресс-служба посольства

Прямая речь: "Его план (Путина - ред.), как и ранее, заключается в уничтожении Украины как независимого государства. Это и есть его безумная цель. Прозападное и демократическое развитие моей родины для Путина - это как бельмо на глазу, потому что это грозит его тоталитарному и коррупционному режиму...

Мы можем достичь безопасности для нашего населения только тогда, когда станем членом оборонного военного альянса - такого как НАТО. К сожалению, наши немецкие партнеры не разделяют не видение, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина.

Именно вхождение Украины, которая как с политической, так и культурной точки зрения является неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей, в НАТО и Европейский Союз отвечает интересам ФРГ".

Детали: По его словам, только так можно положить конец искусственно созданному Путиным конфликту с Украиной и избежать новой крупномасштабной войны в Европе.

Мельник считает, что взятие Украины под защиту НАТО может отпугнуть Россию от новых военных вторжений.

Посол добавил, что Москва только тогда решится осуществить новое вооруженное нападение, когда будет уверена, что сможет контролировать инициированный конфликт.

Украина, по словам Мельника, хотела бы чувствовать гораздо больше мужества и поддержки со стороны Берлина: "Мы бы хотели, чтобы обещанные переговоры по вступлению (в НАТО) начались еще в 2021 году".