COVID в Киеве: за сутки выздоровлений в 7 раз больше, чем инфицирования

В Киеве за сутки 2 июня обнаружили 529 больных коронавирус, умерли три человека, выздоровели 3 794 человека.

Источник: КГГА и дашборд СНБО

Детали: В больницы столицы в эту среду госпитализировали 36 больных с коронавирусом, а также 61 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (127) и Соломенском (126) районах, а также в Святошинском районе (63).

Среди заболевших: 319 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 177 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 18 девочек от 3 до 16 лет и 15 мальчиков от 2 до 17 лет.

Всего за время пандемии в Киеве обнаружили 207 835 случаев коронавируса, преодолели коронавирусную болезнь 176 250 жителей столицы, умерли 5 105 киевлян.

Киев является лидером по суточному приросту больных. Всего в Украине 2 июня зафиксировали 2 581 новый случай заболевания COVID-19, госпитализировали 1 059 человек, умерли 102 человека, выздоровели 9 405 человек.

По данным СНБО, в столице 2 июня сделано 3 635 прививок против коронавируса первой дозой вакцины и 912 прививок второй дозой, а в целом с 24 февраля 114 078 киевлянам вкололи первую дозу вакцины, а 15 749 жителей столицы уже получили обе прививки.