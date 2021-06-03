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Украина и Грузия готовят взаимное признание справок о прививке от коронавируса

Четверг, 3 июня 2021, 11:51

Украина и Грузия договорятся о взаимном признании документов, удостоверяющих прививки от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал премьер Денис Шмыгаль в Тбилиси после встречи со своим коллегой Ираклием Гарибашвили.

"Важной стала договоренность о заключении в ближайшее время соглашения о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19", - рассказал он.

Премьер подчеркнул, что это должно максимально упростить пересечение границы гражданами стран.

Ираклий Гарибашвили в свою очередь вспомнил, что в Грузию приезжает немало украинских туристов, и Грузия заинтересована, чтобы их количество еще более возросло.

Напомним, Грузия еще с 1 марта открыта для туристов из Украины, но с условием двух отрицательных тестов на коронавирус - до путешествия и повторного после прибытия.

Отметим, Грузия использует все те вакцины, которые применяются в Украине, включая китайскую CoronaVac.

Ранее сообщалось, что похожее соглашение готовят с Молдовой.

Темы: УкраинаГрузиякоронавирус


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