Циклон с дождями еще не отступает, но тепло уже на пороге
В пятницу в Украине циклон будет поливать дождями восток и юг Украины, температура воздуха повысится до 17-22 градусов тепла.
Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко
Прямая речь: "4-го июня, циклон и его атмосферные фронты снова будут поливать дождями восток Украины, Юг, разбрасывать влагу в центральные области и немного дотянутся к северной части.
Однако большинство областей севера и запада построят среди сухой все же погоды".
Детали: По словам Диденко, температура воздуха начнет постепенно повышаться, днем ожидается +17+22 градусов.
На юго-востоке - Донецкая область, Луганская область, Запорожье и Крым прогнозируют +14+19 градусов.
Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, порывистый.
В Киеве прогнозируют +20 градусов тепла, серьезный дождь в столице маловероятен.
В дальнейшем, по словам Диденко, в Украине будет умеренно тепло, но дождей будет хватать.