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Циклон с дождями еще не отступает, но тепло уже на пороге

Четверг, 3 июня 2021, 12:04

В пятницу в Украине циклон будет поливать дождями восток и юг Украины, температура воздуха повысится до 17-22 градусов тепла.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "4-го июня, циклон и его атмосферные фронты снова будут поливать дождями восток Украины, Юг, разбрасывать влагу в центральные области и немного дотянутся к северной части.

Однако большинство областей севера и запада построят среди сухой все же погоды".

Детали: По словам Диденко, температура воздуха начнет постепенно повышаться, днем ​​ожидается +17+22 градусов.

На юго-востоке - Донецкая область, Луганская область, Запорожье и Крым прогнозируют +14+19 градусов.

Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, порывистый.

 

В Киеве прогнозируют +20 градусов тепла, серьезный дождь в столице маловероятен.

В дальнейшем, по словам Диденко, в Украине будет умеренно тепло, но дождей будет хватать.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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