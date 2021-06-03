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По приглашению и "живая очередь": как в Киеве будут прививать зарегистрированных в "Дии"

Четверг, 3 июня 2021, 12:07

В столице обещают 5 и 6 июня продолжить вакцинацию зарегистрированных в "Дии" без приглашения в порядке "живой очереди".

Источник: КГГА

Дословно: В минувшие выходные желающих привиться от COVID-19 среди зарегистрированных в мобильном приложении "Дия" оказалось больше, чем тех, кто предоставил предварительное согласие при приглашении".

Детали: Отмечается, что выходные 5-6 июня организуют два потока:

  • первый - для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время;
  • второй - для тех, кто также записан в "Действия", но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут или дождаться вызова, или вакцинироваться в порядке "живой очереди".

Те, кого пригласили, должны показать смс-сообщения. В случае опоздания они смогут вакцинироваться только во втором потоке.

В администрации отмечают, что центр вакцинации открыт 5-6 июня с 10 до 17:30 по адресу ул. Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А).

Напомним: За выходные 29-30 мая в Киеве в Центре вакцинации против COVID-19 привили 3467 человек.

Темы: вакцинацияКиевкоронавирусКГГА


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