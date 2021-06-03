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Беларусь: ЕС на этой неделе начнет вводить санкции за принудительную посадку самолета Ryanair – СМИ

Четверг, 3 июня 2021, 12:24
Беларусь: ЕС на этой неделе начнет вводить санкции за принудительную посадку самолета Ryanair – СМИ

На этой неделе Европейский Союз должен ввести первый раунд ограничений в отношении Беларуси за принудительную посадку рейса Ryanair в Минске и арест журналиста.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех дипломатов, знакомых с вопросом, передает "Европейская правда".

Ожидается, что в качестве первого шага дипломаты ЕС утвердят запрет белорусским перевозчикам осуществлять полеты в европейском воздушном пространстве, а также осуществлять посадки и вылеты из аэропортов Евросоюза. В случае утверждения меры вступят в силу уже в полночь в тот же вечер, сказал один из дипломатов.

В начале следующей недели ЕС обсудит предложения санкций в отношении не менее семи человек и одной компании, заявили два дипломата. По информации одного из дипломатов, в списке, который сейчас обсуждается, есть министры, представители белорусских ВВС и другие люди и организации, связанные с авиацией. Предложенный перечень еще не утвержден.

ЕС уже ввел санкции в отношении семи белорусских компаний и 88 человек, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Блок уже ведет работу над тем, чтобы добавить к этому списку больше людей за подавление протестов, вспыхнувших в стране после объявления о победе Лукашенко на прошлогодних выборах.

Также продолжается техническая работа по дальнейшим мерам, которые должны быть введены после договоренности в мае между лидерами ЕС о принятии "целенаправленных экономических санкций". Точные сектора, которые пострадают, еще не определены, но, вероятно, под них попадет белорусский калий.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Читайте также: Доходные санкции: как торговая война Украины и Беларуси сыграла на руку лоббистам

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЕСсанкции
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