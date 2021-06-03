Укрзализныця пустит еще два поезда на море

С 10 июня Укрзализныця запустит поезда из Днепра и Кривого Рога в Бердянск, что на Азовском море.

Источник: УЗ

Дословно: "Укрзализныця с 10 июня возобновляет курсирование еще двух "морских" поездов: №472/471 Днепр – Бердянск и №552/551 Кривой Рог – Бердянск. Они дадут возможность обойти автопробки и комфортно добраться до курорта".

Детали: Эти поезда будут отправляться по четным числам, а в обратном направлении – по нечетным.

Отправление из Днепра в 22:50, прибытие в Бердянск в 8:23; отправление из Кривого Рога в 21:20, прибытие в Бердянск в 8:23.

Предыстория: