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Укрзализныця пустит еще два поезда на море

Четверг, 3 июня 2021, 12:24
Укрзализныця пустит еще два поезда на море
Фото kirillovka.ks.ua

С 10 июня Укрзализныця запустит поезда из Днепра и Кривого Рога в Бердянск, что на Азовском море.

Источник: УЗ

Дословно: "Укрзализныця с 10 июня возобновляет курсирование еще двух "морских" поездов: №472/471 Днепр – Бердянск и №552/551 Кривой Рог – Бердянск. Они дадут возможность обойти автопробки и комфортно добраться до курорта".

Детали: Эти поезда будут отправляться по четным числам, а в обратном направлении – по нечетным.

Отправление из Днепра в 22:50, прибытие в Бердянск в 8:23; отправление из Кривого Рога в 21:20, прибытие в Бердянск в 8:23.

Предыстория: 

Темы: УкрзализныцяАзовское мореБердянск
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