Полиция накрыла мошеннический call-центр в офисе Николаева

В Николаеве киберполиция прекратила деятельность мошеннического call-центра, правоохранители дают советы украинцам, как защититься.

Источник: полиция Николаевской области

Детали: Организовала деятельность центра 33-летняя жительница другого региона, а помощь ей ​​в поиске и вербовке операторов оказывали двое николаевцев.

Call-центр был расположен в одном из офисных помещений в центре города. На момент проведения следственных действий там "работали" 30 операторов, которые представлялись жертвам сотрудниками банка и завладевали их персональными данными.

1 июня полицейские провели санкционированный обыск, в результате - изъяли и направили на экспертизу 102 компьютера, сервер и 28 мобильных телефонов.

По словам начальника отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области Анны Забелиной, если раньше подобные преступления совершались преимущественно из мест лишения свободы, то в последние годы незаконные call-центры все чаще открываются в крупных городах, маскируя свою деятельность под интернет-магазины, центры обслуживания клиентов, горячие линии и тому подобное.

Обычно схема работы злоумышленников заключалась в том, чтобы оператор центра звонил жертве и представился работником банка, после чего, используя методы социальной инженерии, заставил доверять и выполнять пошаговые инструкции, направленные на выяснение у пострадавшего персональных данных его банковской карты, а также паролей , поступающих в СМС-сообщениях.

Узнав эти сведения, мошенники мгновенно завладевают всеми деньгами, находящимися на счете жертвы.

Сейчас правоохранители устанавливают окончательное количество пострадавших и сумму нанесенного им ущерба. Продолжается расследование уголовного производства по статье Уголовного кодекса "Мошенничество", за что предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

Полиция дает советы как уберечься от подобных мошенников.

Дословно: "Вам звонят и под разными предлогами выпытывают данные банковской карты, пароли? Прекратите разговор, иначе потеряете деньги!

Ни при каких условиях не раскрывайте такие реквизиты своих карт: банковский sms-пароль, срок действия карты, CVV - код.

Чтобы защититься от мошенников нужно самостоятельно позвонить в банк или обратиться в ближайшее его отделение, не выполнять в банкомате или терминале инструкции, которые вам дают по телефону.

Если вы подверглись мошеннической провокации и сообщили мошенникам реквизиты своей карты, нужно: немедленно заблокировать вашу карту и обратиться с заявлением в полицию или на электронный адрес cyberpolice.gov.ua.