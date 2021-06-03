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ЕС и Украина начали кибердиалог – посол

Четверг, 3 июня 2021, 14:36
ЕС и Украина начали кибердиалог – посол
Фото niss.gov.ua

Европейский Союз и Украина начали диалог по вопросам кибербезопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"ЕС ведет кибердиалог с очень немногими странами. Сегодня начали с Украины – государства на передовой, которая имеет опыт атак на критически важную инфраструктуру и честность выборов. Подтверждаем нашу общую приверженность открытому и безопасному киберпространству и согласованию Украины по правовой/институциональной базой ЕС", – написал Маасикас в Twitter.

Ранее сообщалось, что ряд положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части цифровизации нуждаются в обновлении, чтобы зафиксировать достижения Украины в этой сфере за последние годы.

План интеграции в цифровой рынок ЕС, который реализует Украина, предусматривает, в частности, введение Европейского кодекса электронных коммуникаций и усиление кибербезопасности.

Важными аспектами интеграции Украины в цифровой рынок Евросоюза также является защита персональных данных, электронные доверительные услуги и отмены роуминга с государствами-членами ЕС. Кроме того, Украина и Евросоюз работают над взаимным признанием "цифровых зеленых сертификатов".

Темы: ЕСУкраинакибербезопасность
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