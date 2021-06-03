В Германии за сутки вакцинировали 1,2 млн граждан

В Германии за минувшие сутки прививки от коронавируса получили почти 1,2 млн человек.

Таковы данные Института имени Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Zeit.

На сегодня в Германии введено 52,8 млн доз вакцины.

37,1 млн человек, или 44,6% населения, получили по крайней мере одну дозу вакцины. 16,3 млн, или 19,6%, уже полностью вакцинированы.

Это означает, что практически каждый пятый в Германии имеет полную защиту от коронавируса.

Вакцинация в Германии началась в декабре 2020 года, в настоящее время используются вакцины BioNTech/Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.

Во вторник 1 июня Германия впервые за полгода снизила уровень коронавирусной угрозы.

Статус риска Германии был снижен, поскольку общенациональная семидневная заболеваемость в стране составляла не более 35 случаев на 100 000 человек в неделю.

С 7 июня в Германии хотят начать делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 лет.