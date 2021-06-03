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Зеленский признался, что иногда будит министров раньше, чем будильник

Четверг, 3 июня 2021, 16:17

Президент Владимир Зеленский рассказал, что каждое утро беседует с министрами Украины, а иногда их будит раньше телефона.

Источник: трансляция заседания палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей в Хмельницком

Прямая речь: "Я где-то в 5.30 или в 6 утра каждый день читаю различную информацию, важную и не очень. И после этого разговариваю с премьером, с министрами, понемногу они уже привыкают, что мы слишком рано начинаем разговаривать, начинаем работать. Иногда я даю свои сигналы раньше, нежели их iPhone утром.

Сегодня утром мы общались с министром цифровизации Михаилом Федоровым и он мне сказал, что уже несколько стран заказывают у нас концепт "Дии", поэтому мы не всегда позади, мы движемся вперед".

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийДіяКабинет министров


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