Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве обещают построить 100 км велодорожек за год

Четверг, 3 июня 2021, 16:46
В Киеве обещают построить 100 км велодорожек за год

В Киевской городской государственной администрации обещают, что в течение года в столице появится еще более 100 км велоинфраструктуры.

Источник: заместитель председателя КГГА Александр Густелев, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Густелева: "На сегодня велосипедисты Киева пользуются 28 полосами для движения общественного транспорта. В 2021 году к этим улицам планируем добавить еще шесть: улицы Луговой, Ивашкевича, Братиславскую, Харьковское шоссе, проспекты Правды и Юрия Гагарина.

Департамент транспортной инфраструктуры уже разработал новые схемы организации дорожного движения 50 улиц. Из них согласованы и планируется реализовать в ближайшее время на 20 улицах - бульваре Вацлава Гавела, улицах Героев Севастополя, Набережно-Рыбальская, Спасская, Прорезная, Лысенко, Гаврилишина, Шолуденко и других".

Детали: По его словам, работы в столице ведут одновременно по трем направлениям: создание новой велоинфраструктуры в рамках работ по реконструкции и капитального ремонта дорог, увеличение количества улиц с совмещенным движением велосипедного и общественного транспорта, а также внедрение новых схем организации дорожного движения.

Украинская правда
Темы: КиевКГГАдороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Киев
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: