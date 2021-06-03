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В Киеве обещают построить 100 км велодорожек за год

Четверг, 3 июня 2021, 16:46

В Киевской городской государственной администрации обещают, что в течение года в столице появится еще более 100 км велоинфраструктуры.

Источник: заместитель председателя КГГА Александр Густелев, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Густелева: "На сегодня велосипедисты Киева пользуются 28 полосами для движения общественного транспорта. В 2021 году к этим улицам планируем добавить еще шесть: улицы Луговой, Ивашкевича, Братиславскую, Харьковское шоссе, проспекты Правды и Юрия Гагарина.

Департамент транспортной инфраструктуры уже разработал новые схемы организации дорожного движения 50 улиц. Из них согласованы и планируется реализовать в ближайшее время на 20 улицах - бульваре Вацлава Гавела, улицах Героев Севастополя, Набережно-Рыбальская, Спасская, Прорезная, Лысенко, Гаврилишина, Шолуденко и других".

Детали: По его словам, работы в столице ведут одновременно по трем направлениям: создание новой велоинфраструктуры в рамках работ по реконструкции и капитального ремонта дорог, увеличение количества улиц с совмещенным движением велосипедного и общественного транспорта, а также внедрение новых схем организации дорожного движения.

Украинская правда
Темы: КиевКГГАдороги


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