Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нормандскому формату нужны новые игроки и изменение места переговоров - дипломат США

Четверг, 3 июня 2021, 17:09

Нормандский формат нуждается в новых игроках и изменении места переговоров, считает экс-посол США в Украине Уильям Тейлор.

Свое мнение он высказал во время онлайн-мероприятия "Стратегия реинтеграции Украины для ее восточных регионов" в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Ему действительно нужно больше энергии, больше обновлений. И, возможно, ему нужны новые игроки. И, возможно, ему нужно новое место, новая локация, новый город. Сложно представить, что мы вернемся в Минск. Кто хочет сейчас лететь над территорией Беларуси? Это рискованно", - сказал Тейлор.

По его словам, в США рассматривают возможность присоединения к Нормандскому формату.

"Я хотел бы верить, что Соединенные Штаты будут играть большую роль по приглашению президента Зеленского. Все, что я могу сказать: они рассматривают это. Я думаю, это обсуждалось, когда госсекретарь Блинкен был в Киеве две недели назад", - добавил Тейлор.

На вопрос о том, почему американская администрация еще не участвует в этом процессе, экс-посол отметил, что администрация Байдена все еще проводит назначения на должности.

"Как я упоминал, это обсуждалось, когда госсекретарь Блинкен был в Киеве с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, возможно, с вице-премьером Резниковым", - отметил Тейлор.

Он отметил, что речь может идти о разных форматах, например, о переговорах США, России и Украины или о формате "нормандской четверки", к которому присоединятся США, Великобритания, Канада, или о "Будапештском формате".

Читайте также: Конец минского формата: что значит заявление Киева об изменении переговоров по Донбассу

Темы: нормандский форматСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
нормандский формат
Посол Украины в Германии считает возможным возобновление Нормандского формата для прекращения войны
Кремль говорит, что согласится на саммит "нормандской четверки", если им понравится повестка
"Красных линий не пересекли": Кулеба о "нормандской" встрече советников в Берлине
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: