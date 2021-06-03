Нормандскому формату нужны новые игроки и изменение места переговоров - дипломат США

Нормандский формат нуждается в новых игроках и изменении места переговоров, считает экс-посол США в Украине Уильям Тейлор.

Свое мнение он высказал во время онлайн-мероприятия "Стратегия реинтеграции Украины для ее восточных регионов" в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Ему действительно нужно больше энергии, больше обновлений. И, возможно, ему нужны новые игроки. И, возможно, ему нужно новое место, новая локация, новый город. Сложно представить, что мы вернемся в Минск. Кто хочет сейчас лететь над территорией Беларуси? Это рискованно", - сказал Тейлор.

По его словам, в США рассматривают возможность присоединения к Нормандскому формату.

"Я хотел бы верить, что Соединенные Штаты будут играть большую роль по приглашению президента Зеленского. Все, что я могу сказать: они рассматривают это. Я думаю, это обсуждалось, когда госсекретарь Блинкен был в Киеве две недели назад", - добавил Тейлор.

На вопрос о том, почему американская администрация еще не участвует в этом процессе, экс-посол отметил, что администрация Байдена все еще проводит назначения на должности.

"Как я упоминал, это обсуждалось, когда госсекретарь Блинкен был в Киеве с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, возможно, с вице-премьером Резниковым", - отметил Тейлор.

Он отметил, что речь может идти о разных форматах, например, о переговорах США, России и Украины или о формате "нормандской четверки", к которому присоединятся США, Великобритания, Канада, или о "Будапештском формате".

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