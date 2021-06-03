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Оккупанты разместили около 30 танков за линией отвода войск

Четверг, 3 июня 2021, 17:40
Оккупанты разместили около 30 танков за линией отвода войск

Российские наемники разместили 29 танков и 2 гаубицы за пределами специально отведенных для этого мест, в соответствии с порядком разведения сил и средств.

Источник: штаб ООС

Детали: Соответствующую информацию предоставила Украинская сторона общего центра по контролю и координации. Ее также в своем отчете от 2 июня подтвердили наблюдатели ОБСЕ.

Отмечается, что в течение 31 мая на Донбассе продолжали фиксировать нарушения режима тишины и вооружения наемников России, расположенном на временно оккупированной территории в Луганской области с нарушением линий отвода.

В частности, в населенном пункте Криничное, зафиксировано 2 единицы гаубиц Д-30 "Жаба".

Также 29 мая было зафиксировано 29 единиц танков, расположенных за пределами выделенных мест хранения на полигоне населенного пункта Круглик.

Указывается, что вся обнаруженная военная техника принадлежит вооруженным формированиям РФ и находится в зоне безопасности.

Также продолжается препятствование доступа представителей СММ со стороны наемников РФ на временно оккупированной территории.

Кроме того, 31 мая, пролетая над жилым кварталом населенного пункта Трехизбенка, беспилотник СММ столкнулся с препятствиями в результате глушения, после чего наблюдатели потеряли контроль над аппаратом.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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