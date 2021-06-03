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Зеленский будет ветировать свой закон, который "испортили" в Раде

Четверг, 3 июня 2021, 19:03

Президент Владимир Зеленский обещает ветировать инициированный им же закон №4651 о декларировании, который депутаты приняли 3 июня, поскольку там нет "пропорционального и справедливого наказания за нарушения, связанные с декларирования".

Источник: Зеленский, которого цитирует Офис президента

Прямая речь: "Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием".

Детали: Во время голосования в Раде к законопроекту попали правки, которые позволяют не декларировать имущество членов семьи и усложняют процедуру привлечения к ответственности за недостоверное декларирование. Поправки были инициированы нардепами от фракции "Слуга народа" – Игоря Фриса и Алексея Ковалева.

Кроме того, за умышленное непредставление декларации чиновником поправками предлагается ввести наказание в виде ограничения свободы. Такое наказание не будет иметь должного сдерживающего эффекта, считают в ОП.

Зеленский говорит, что система электронного декларирования была требованием Европейского Союза для введения безвизового режима с Украиной, а потому такой закон ставит под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС - безвизовый режим.

Дословно: "Проголосованная норма будет давать возможность недобросовестному декларанту переписывать дорогие машины, квартиры, например, на жену, которая, по его словам, отказывается предоставить ему документы об этом имуществе, а следовательно, не декларировать его. Недобросовестные декларанты будут объяснять это тем, что член семьи якобы не подал информацию в любой форме. И за это декларант не будет привлечен к уголовной ответственности".

Что предшествовало: Верховная Рада вернула наказание в виде лишения свободы за ложь чиновников в имущественных декларациях, которую осенью отменил Конституционный суд, но с поправками, которые смягчают ответственность за декларирование имущества родственников или непредставление декларации.

Позже Национальное агентство по предупреждению коррупции и Национальное антикоррупционное бюро призывали президента Владимира Зеленского ветировать закон № 4651 о декларировании, принятый 3 июня, поскольку он позволяет не декларировать имущество членов семьи.

Предыстория: 

  • 27 октября 2020 года Конституционный суд признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. В результате решения Украины рисковала потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, а также безвизовый режим с ЕС.
  • 4 декабря Верховная Рада вернула уголовную ответственность за недостоверное декларирование, предусмотрев за ложь о благосостоянии штрафы и ограничение свободы.
  • В ЕС отметили, что считают это недостаточным шагом. Венецианская комиссия Совета Европы также рекомендовала вернуть тюремное заключение за умышленное сокрытие активов выше определенного предела.

Украинская правда
Темы: декларацииЗеленскийзаконодательствовето


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