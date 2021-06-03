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Украина, Канада, Швеция и Британия выдвинули требования Ирану за сбитый самолет МАУ

Четверг, 3 июня 2021, 19:26

Канада, Швеция, Украина и Великобритания 3 июня направили сообщение о претензиях к Ирану в связи со сбитым самолетом авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.

"Действия и бездействие Исламской Республики Иран является нарушением международного права. В нашем заявлении отмечается, что нашим государствам, их гражданам и резидентам на борту рейса PS752 был нанесен существенный и непоправимый вред в результате трагедии, и Иран должен выполнить свои обязательства по обеспечению репарации группе государств в полном объеме", - говорится в заявлении.

Страны выдвинули ряд требований, которые не являются исчерпывающими, среди которых - признание совершение неправомерных действий и полный отчет об обстоятельствах, которые привели к сбиванию самолета, принесение публичных извинений, возвращение пропавших и украденных личных вещей жертв, заверения в недопущении подобных действий в будущем в четко высказанный способ, обеспечения прозрачности уголовного расследования на принципах верховенства права, а также справедливая компенсация материального и морального ущерба, причиненного жертвам и их семьям независимо от национальности и в сумме, соответствующей обязательствам Ирана по международному законодательству.

"Призываем Иран к сотрудничеству с целью определения даты официального начала переговоров по репарациям, которые мы будем проводить добросовестно. Как всегда, мы солидарны с родными и близкими жертв катастрофы, которые до сих пор переживают глубокую потерю", - говорится в заявлении.

Следует отметить, что к заявлению не присоединился Афганистан, который входит в "коалиции" стран, ведущих переговоры с Ираном по сбитому самолету.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеМИД


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